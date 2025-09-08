Экономика
13:26, 8 сентября 2025Экономика

Борьбу с возвращением иностранных брендов в Россию сочли вредной

Экономист Беляев: Препоны для иностранных брендов испортят репутацию России
Кирилл Луцюк

Фото: Виктор Иванов / ТАСС

Российский рынок остался привлекательным для покинувших его зарубежных брендов. Об этом заявил экономист, член экспертного совета Института фондового рынка и управления Михаил Беляев. Его процитировала ОСН.

Он напомнил, что западные рынки насыщены и сбыт продукции затруднен. В то же время Россия — это 140 миллионов человек, что заставляет иностранцев задуматься о выходе на такой рынок. Беляев напомнил, что тот же сегмент одежды на потребительском рынке в России так и не удалось насытить в полной мере после ухода западных компаний. Более того, российские производители не занимались достаточным продвижением своих брендов. Это означает, что если иностранные фирмы вернутся в РФ, то они легко найдут покупателей для своей продукции.

Кроме того, экономист призвал не мешать возвращению западных брендов в Россию, если, конечно, речь не идет о тех компаниях, которые ушли из страны, не заплатив рабочим и все побросав. При этом многие расплатились с работниками очень и очень щедро и завершили дела, не нарушая бизнес-этику и финансовую дисциплину. Препятствовать их новому приходу на российский рынок было бы не только неправильно, но и вредно, так как искусственные препоны испортят репутацию России на международном рынке.

Впрочем, как полагает Беляев, если ушедшие из страны компании и вернутся, то это едва ли обеспечит серьезное ускорение экономического роста.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тем западным компаниям, которые непорядочно поступили, уходя с российского рынка, будет сложно вернуться.

