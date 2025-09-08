Бывший замминистра здравоохранения российского региона получил срок за мошенничество

В Самарской области экс-замглавы Минздрава приговорили к сроку за мошенничество

Экс-замглавы Минздрава Самарской области приговорили к сроку за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в октябре 2021 года руководитель департамента фармации вместе с заместителем главврача областной больницы и еще двумя лицами создали условия, при которых к закупкам медицинского оборудования были допущены только две компании.

В результате по завышенной стоимости было куплено оборудование на более чем 17 миллионов рублей. Ущерб от фиктивных закупок составил более девяти миллионов рублей.

В 2024 году бывший заместитель министра здравоохранения был осужден за получение взятки по этому делу.

Суд признал подсудимых виновными. Бывшего замминистра с учетом ранее назначенного наказания приговорили к девяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима и штрафу в 45 миллионов рублей. Бывший заместитель главврача и два предпринимателя получили сроки от 1,5 до одного года и восьми месяцев колонии поселении и общего режима.

