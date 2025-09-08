Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:32, 8 сентября 2025Экономика

Российский город затопило после ливней

Читу затопило после проливных дождей
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

В Забайкальском крае река вышла из берегов после продолжительных ливней. Читу стало затапливать, передает пресс-служба регионального управления МЧС.

Непогода привела к паводкам на реке Читинка. По сведениям экстренных служб, уровень воды в реке поднялся до 2,8 метра при отметке неблагоприятного явления в 2,3 метра. Как ожидается, вода в Читинке 9 сентября поднимется еще на метр, а максимальный уровень составит 4,2 метра.

Из-за высоких паводков в Чите залило дорогу под железнодорожным мостом на улице Лазо. Как сообщается, автомобили буквально разрезали волны, колеса наполовину были погружены в воду. Движение на участке в данный момент перекрыто. В результате половодья затопило десять участков в дачном кооперативе «Шишкино-Остров». Как отметили в краевом Минприроды, для защиты кооператива от дальнейшего затопления делаются насыпи.

Ранее обильные дожди шли в Магаданской области и соседней Якутии — за несколько дней в регионах выпала полуторамесячная норма осадков. Ливневыми водами оказался затоплен Оймяконский район республики, в Магаданской области затопило поселки Омсукчан и Сеймчан. Там же мощным потоком воды снесло автомобильный мост, по нему в момент происшествия ехал грузовик с цистерной. В некоторых населенных пунктах наблюдались перебои с электричеством и связью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет договора — нет отказа». Бывший президент России заявил о праве требовать репарации от Финляндии

    Найден способ замедлить рост агрессивного рака

    В российском приграничье заметили поселившихся на кладбище и жгущих костры неизвестных

    Не сепарированных от родителей россиян предупредили о впадении в зависимости «через рот»

    Внешность Джессики Симпсон на красной дорожке премии удивила фанатов

    Симоньян объяснила слова про предстоящую операцию

    Количество жертв теракта в Иерусалиме возросло

    Трамп пообещал разобраться в убийстве украинской беженки

    Биржевая стоимость дизельного топлива в России обновила максимум

    Российский фельдшер без бронежилета прорвался через рой дронов ВСУ к раненым штурмовикам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости