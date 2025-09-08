Экономика
11:31, 8 сентября 2025Экономика

Данные о ведении уголовного расследования в отношении Абрамовича опровергли

ТАСС: В отношении бизнесмена Абрамовича не ведется уголовных производств
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В отношении бизнесмена Романа Абрамовича не ведется никаких уголовных производств, о чем ранее писало издание The Guardian. Данные об этом в беседе с ТАСС опроверг представитель бизнесмена.

Иностранное СМИ ранее сообщало, что уголовное расследование в отношении российского миллиардера якобы ведут власти британского острова Джерси.

«Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности», — сообщил источник российского агентства. Информацию, указанную в материале The Guardian, в свою очередь, он назвал ничем не подтвержденной и дискредитирующей репутацию Абрамовича.

В материале The Guardian, в частности, сообщалось, что власти Джерси подозревают Абрамовича в коррупции и отмывании денег.

    Все новости