Депутаты предложили отдавать товары с неверной ценой бесплатно

В Госдуму внесли законопроект о возмещении средств за товары с неверной ценой

В Госдуму внесли законопроект, в рамках которого предлагается отдавать товары с неверно указанной ценой бесплатно. Об инициативе сообщает ТАСС.

Депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Владимир Плякин предложили обязать торговые сети возмещать покупателям траты на товары, если стоимость на кассе оказалась выше, чем на ценнике.

Парламентарии планируют дополнить закон о защите прав потребителей, новой нормой, так как действующие меры недостаточно мотивируют продавцов предоставлять покупателям корректную информацию о товарах. Поэтому они настаивают на возврате клиенту полностью уплаченной суммы. Такие ограничения заставят магазины следить за ценниками, так как неактуальные данные будут оборачиваться убытками. В то же время для потребителей расхождение цены «станет скорее приятным сюрпризом», отмечают они.

Ранее в Госдуме обсуждалась возможность обязать российские торговые сети указывать цену товара за килограмм и литр. В 2023 году действующий вице-спикер Госдумы Борис Чернышов пояснил, что сокращение количества продукции, например, когда вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо одного литра — 900 или 800 миллилитров, вызывает у покупателей раздражение и недоверие.