Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:26, 8 сентября 2025Бывший СССР

Десантники уничтожили корректировщиков ВСУ под Часовым Яром

Десантники уничтожили украинских корректировщиков под Часовым Яром
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские десантники уничтожили украинских корректировщиков, оставшихся после отхода основных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром, пишет РИА Новости.

Как рассказал командир из 299-го гвардейского парашютно-десантного полка, российские военные открыли огонь по данному участку при помощи миномета и гранатомета, а также при помощи дронов, в итоге из укрытия выбрались двое солдат ВСУ.

«Это скорее всего корректировщики, они находятся в непосредственной близости к позициям ВС РФ», — рассказал военный с позывным Нил.

Ранее российские десантники ударили по пехоте ВСУ на правом берегу Днепра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали дронами парк в центре Донецка, ранены шесть человек. В момент удара там гуляли семьи с детьми

    Экс-замглавы Росприроднадзора отказали в помиловании

    Раскрыта модель смартфона с рекордной камерой

    В уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие

    Десантники уничтожили корректировщиков ВСУ под Часовым Яром

    Россия направила в Афганистан второй самолет с гуманитарной помощью

    Студентка элегантно поставила на место включавшую на полную громкость музыку соседку

    Под магазином нашли 317 скелетов

    Популярная телеведущая показала фигуру в купальнике

    Бюджетникам анонсировали повышение зарплат в октябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости