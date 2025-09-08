Десантники уничтожили украинских корректировщиков под Часовым Яром

Российские десантники уничтожили украинских корректировщиков, оставшихся после отхода основных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром, пишет РИА Новости.

Как рассказал командир из 299-го гвардейского парашютно-десантного полка, российские военные открыли огонь по данному участку при помощи миномета и гранатомета, а также при помощи дронов, в итоге из укрытия выбрались двое солдат ВСУ.

«Это скорее всего корректировщики, они находятся в непосредственной близости к позициям ВС РФ», — рассказал военный с позывным Нил.

Ранее российские десантники ударили по пехоте ВСУ на правом берегу Днепра.