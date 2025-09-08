Девочка-подросток выпала из окна на десятом этаже жилого дома в российском городе

В Тюмени из окна на десятом этаже жилого дома выпал подросток

В Тюмени из окна на десятом этаже жилого дома на улице Муравленко выпала девочка-подросток. Об этом пишет 72.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам очевидцев происшествия, пострадавшая осталась жива. «Жива, стонала», — рассказала местная жительница.

После инцидента на место прибыли сотрудники экстренные службы. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, вызов поступил в скорую помощь днем 7 сентября. После осмотра врачи доставили девочку в больницу. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Причину падения подростка из окна предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее в Москве сняли на видео четырех летнего ребенка, вылезшего из окна на 12-м этаже жилого дома. На кадрах видно, что несовершеннолетний почти полностью свесился с карниза. Каким образом ему удалось удержатся, различить невозможно.