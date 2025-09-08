Девять вагонов поезда сошли с рельсов в российском городе

В Перми с рельсов сошли девять вагонов грузового поезда, при этом известно, что пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД), передает ТАСС.

Инцидент произошел рано утром на 10-м пути парка «А» станции Пермь-Сортировочная в российском городе. К месту аварии направили восстановительную технику. Уточняется, что ситуация не повлияла на движение поездов. Устанавливаются другие причины случившегося.

В начале сентября стало известно, что десятки поездов следовали с опозданием после атаки украинских беспилотников в Ростовской области.

Еще раньше в Мурманске легковая машина столкнулась с грузовым поездом на переезде.