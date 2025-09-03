Путешествия
Десятки поездов выбились из графика в России из-за атаки беспилотников

РЖД: 47 поездов следуют с опозданием после атаки БПЛА в Ростовской области
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Ростовской области десятки поездов следуют с опозданием в России. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Всего из графика выбились 47 поездов. Ввели в работу 11 задержанных составов. Максимальное время опозданий составляет до четырех часов.

Причиной задержек стал упавший 3 сентября на крышу станции Кутейникова на участке Россошь — Лихая беспилотник. «Движение поездов на южном направлении осуществляется в полном объеме, отмен рейсов не допущено», — отметили в РЖД.

Ранее сообщалось, что происшествие с украинским дроном в Ростовской области привело к задержке 26 пассажирских поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам.

