ЧП с украинским дроном в Ростовской области привело к задержке 26 поездов

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА задерживаются 26 поездов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Происшествие с украинским дроном в Ростовской области привело к задержке 26 пассажирских поездов дальнего следования. Об этом говорится в сообщении РЖД в Telegram-канале.

«В пути задерживаются 26 пассажирских поездов. Максимальное отставание от графика на 06:00 мск составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам», — сказано в заявлении.

Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием, заверили в РЖД.

Сейчас железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что неразорвавшийся боеприпас попал на крышу здания железнодорожной станции. Он отметил, что пассажиры и сотрудники станции Кутейниково в Чертковском районе были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал.

В свою очередь, в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 3 сентября, выпустили по России свыше сотни беспилотников.

