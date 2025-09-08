Забота о себе
13:33, 8 сентября 2025

Диетолог предупредила о частой ошибке при употреблении воды

Диетолог Пеллетье: Вода во время приема пищи может спровоцировать изжогу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: Unsplash

Употребление воды во время приема пищи может спровоцировать приступ изжоги, предупредила диетолог Молли Пеллетье. На соответствующий пост специалистки в социальных сетях обратило внимание издание Daily Mail.

Диетолог уверяет, что люди совершают ошибку, когда запивают еду водой, пьют ее натощак, перед сном или залпом. Эти действия часто приводят к изжоге, вздутию живота и отрыжке. Специалистка отметила, что эти же симптомы могут появиться по другим причинам, например, из-за стресса, употребления алкоголя, кофе или шоколада. Однако неправильное употребление воды усиливает их интенсивность.

Чтобы избежать приступа изжоги, Пеллетье посоветовала пить воду небольшими порциями и делать между глотками паузы. «Старайтесь употреблять жидкость между приемами пищи, а не непосредственно перед едой или сразу после нее», — резюмировала она.

Ранее акушер-гинеколог Мария Бахметьева подсказала, как избавиться от сильной тяги к сладкому в ПМС. По ее мнению, тянуть к десертам будет меньше, если не пропускать приемы пищи в течение дня.

    Диетолог предупредила о частой ошибке при употреблении воды

