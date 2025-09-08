Интернет и СМИ
11:56, 8 сентября 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в России

Врач Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» самое опасное лекарство в стране. Выпуск с предупреждением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин», — заявил доктор. Мясников добавил, что в других странах аспирин перестали назначать, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов.

Он объяснил, что из-за кроворазжижающих свойств аспирин может вызывать кровоизлияния в мозг и сильные кровотечения.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева также предупредила россиян об опасности аспирина. По ее словам, медикамент может вызывать желудочное кровотечение. Она добавила, что препарат запрещено давать детям.

До этого Мясников рассказал, что любые антикоагулянты опасны для человека. Он объяснил, что эти препараты могут привести к инфаркту или инсульту.

