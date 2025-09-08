Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:50, 8 сентября 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников пожаловался на связанную с сексом проблему

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников счел проблемой, что многие молодые люди не хотят и не могут заниматься сексом. О проблеме, связанной с интимными отношениями, он порассуждал в своем Telegram-канале.

Комментируя новость о том, что интимная близость поможет защититься от ОРВИ осенью, Мясников посетовал, что секс низвели до лекарства от простуды. «Это нас уговаривают [заняться сексом]? Вообще ведь это огромная проблема, когда огромное количество достаточно молодых мужчин и женщин больше ничего не хотят, а по статистике 40 процентов [из них] и не могут», — написал доктор.

По словам специалиста, нежелание заниматься сексом может быть следствием того, что современные люди постоянно испытывают стресс, борются с депрессий, а также пренебрегают физической нагрузкой и принципами правильного питания. Врач добавил, что также эти факторы влияют на фертильность у женщин.

Ранее иммунолог Андрей Продеус рассказал, чем полезен секс только по выходным. По его словам, интимная связь с такой частотой снижает риск смертности почти на 50 процентов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию кабмина

    Зеленский назвал главную цель на встрече с союзниками в формате «Рамштайн»

    Звезда «Сплетницы» снялась полностью обнаженной

    Украинский фонд профинансирует создание британского «Железного купола»

    Разведенные пары стали отказываться разъезжаться по одной причине

    В Германии разгорелся скандал вокруг Мерца и его жены. Что об этом известно и чем грозит канцлеру?

    «Это стало моей суперсилой». 25-летний американец объездил весь мир из-за ОКР. Что ему это дало?

    Названа возможная причина пожара в здании кабмина Украины

    Путин поручил пересмотреть запись к врачу через «Госуслуги»

    Раскрыто число наемников в рядах ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости