16:58, 8 сентября 2025Экономика

В России задумались об ограничениях для элитных застройщиков

Депутат Малинкович предложил запретить элитные ЖК в центрах крупных городов
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Строительство премиальных жилых комплексов могут запретить в центрах крупных городов. С таким предложением выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, его цитирует издание «Абзац».

Как убежден депутат Алтайского Заксобрания, в настоящее время российские мегаполисы стали сегментироваться по уровню дохода. Ограничения на застройку центра элитными девелоперами, по мнению Малинковича, позволит вернуться в эти районы рядовым горожанам. Кроме того, политик призывает обязать застройщиков возводить в центре социальное жилье. «Необходимо ввести квоту для застройщиков и запретить элитным ЖК занимать весь центр. Квота должна быть в пропорции 50 на 50 между дорогим жильем и базовым», — заявил Малинкович.

Вдобавок собеседник издания предлагает запретить одновременный выкуп нескольких квартир в дореволюционном и советском фонде. «Буржуи под шумок выкупают несколько квартир, в их владении постепенно становится весь этаж. У нас центры городов уже застроены домами, буржуи любят выкупать огромную жилплощадь в старом фонде», — возмутился Малинкович.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» выступил с инициативой обязать богатых россиян обеспечивать жилплощадью многодетных. По его задумке, в случае приобретения или строительства габаритного жилья преуспевающие граждане должны покупать отдельную квартиру многодетной семье либо выделять им часть комнат в собственной.

