08:17, 8 сентября 2025

Футболист травмировал женщину большим пенисом

Антонина Черташ
Виктор Ибарбо

Виктор Ибарбо. Фото: Kenta JÅ¡Nsson / Globallookpress.com

Партнерша футболиста пострадала из-за его слишком большого пениса во время секса. Об этом сообщает The Express.

Бывший форвард Английской Премьер-лиги, колумбиец Виктор Ибарбо прославился аномальными размерами пениса. «В жизни не видел ничего подобного, — вспоминал его одноклубник Аллан Ньом, видевший Ибарбо в душе. — Это ненормально. Он высокий парень, рост примерно метр 90, и его пенис по длине как половина ноги».

Ньом утверждает, что однажды женщине потребовалась медицинская помощь после ночи с Ибарбо. «В одном случае он отвез женщину в больницу после вечеринки. Чистая правда», — рассказал он.

Сам Ибарбо никогда не комментировал эти утверждения.

Ранее сообщалось, что индийский монах садху продемонстрировал святость, передвинув микроавтобус половым членом. Это произошло во время массового паломничества Маха Кумбха Мела в городе Аллахабаде.

