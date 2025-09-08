Экономика
09:26, 8 сентября 2025Экономика

«Газпром» нашел покупателя на заблокированный из-за Украины актив

«Ведомости»: «Газпром» договорился о продаже 50 процентов в Wintershall Noordzee
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Структура группы «Газпрома» по поиску и приобретению нефтегазовых активов в дружественных странах «Газпром интернэшнл лимитед» сумела найти покупателя на 50-процентную долю в нидерландской Wintershall Noordzee, которая является одной из крупнейших газодобывающих компаний на морском шельфе королевства. Об этом со ссылкой на материалы Окружного суда Гааги пишут «Ведомости».

Приобрести ее согласна также нидерландская Mazarine Energy, при этом стороны уже подписали два соответствующих меморандума в марте и августе этого года. Осложняет ситуацию решение гаагского суда относительно актива, принятое по требованию структуры украинского бизнесмена Рината Ахметова группы ДТЭК.

Постоянная палата Третейского суда в Гааге в ноябре 2023 года обязала Россию выплатить ДТЭК за национализацию «Крымэнерго» 207,8 миллиона долларов плюс проценты. Окружной суд Гааги уже в декабре того же года в порядке упрощенного судопроизводства разрешил исполнять это решение в Нидерландах.

В июле 2025 года тот же суд в упрощенном порядке арестовал долю «Газпром интернэшнл лимитед» в Wintershall Noordzee, согласившись с тем, что компанию группы «Газпрома» можно отождествлять с государством. Сама компания не согласна с такой трактовкой, утверждая, что взыскивать задолженность можно только за счет суверенных активов.

Если суд все же признает, что собственность «Газпрома» является собственностью государства, компания напомнила о принципе государственного иммунитета. Также российская структура указала, что из-за ареста Wintershall Noordzee прекратила инвестиции в компанию, что имеет далекоидущие последствия для ее сотрудников и стоимости.

Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков оценил шансы на продажу имущества «Газпрома» в рамках взыскания долгов России как 50 на 50. Он напомнил, что суды других стран ранее уже принимали такое решение, когда считали, что компания действовала под полным контролем государства или исполняла некоторые его суверенные функции. В связи с тем, что «Газпром» является монополистом в экспорте газа из России по трубопроводам, основания для такого отношения есть.

Ранее сообщалось, что Окружной суд Амстердама арестовал активы дочерней компании «Газпром нефти» Gazprom Neft Middle East (GNME). Поводом для ареста стал запрос инвестиционной компании Alcazar Capital Partners. Мера необходима для обеспечения обязательств курдского правительства перед ней.

