Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:31, 8 сентября 2025Забота о себе

Гинеколог рассказала о влиянии осени на женский организм

Гинеколог Личак: Прохладная погода может привести к обострению кольпита
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Частые переохлаждения осенью могут привести к обострению болезней у женщин, рассказала акушер-гинеколог Наталья Личак. В беседе с Life.ru она объяснила влияние осени на женский организм.

По словам гинеколога, прохладная погода способна привести к обострениям хронического сальпингоофорита, кольпита и других заболеваний органов малого таза у женщин. Кроме того, осеннее снижение уровня витамина D и серотонина может вызвать хандру и депрессивное состояние, а они в свою очередь привести к гормональному дисбалансу со стороны щитовидной железы и репродуктивной системы, что влияет на регулярность менструального цикла и может вызвать отсутствие менструаций — аменорею, добавила Личак.

Беременных она призвала быть особенно внимательными: важно поддерживать организм витаминами, разнообразить рацион, пить теплые напитки с шиповником, лимоном и имбирем, при необходимости использовать маски, регулярно мыть руки и промывать слизистую носа растворами на основе морской воды, а также часто проветривать помещение.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Кроме того, обратила внимание Личак, беременным не стоит слишком тепло одеваться, так как в период беременности усиливается потоотделение, из-за чего возникает опасность переохладиться.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина рассказала о преимуществах секса во время менструации. По ее словам, близость в эти дни цикла может уменьшить спазмы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский лидер предложил разделить Украину на три части. Что ответили в России?

    Бразильский футболист «Зенита» рассказал о кошмарной вещи в России

    Европа собралась нанести удар по главному покупателю российской нефти

    Названы три любимых направления для отдыха россиян этим летом

    Раскрыты характеристики iPhone 17 Pro

    Раскрыты многомиллионные гонорары Аглаи Тарасовой

    Раскрыты детали расправы над 15-летней школьницей в российском апарт-отеле

    Китай решил запастись соей на случай продолжения торговой войны с США

    «АвтоВАЗ» отзовет тысячи Lada из-за проблем с подушками безопасности

    Камера трамвая сняла на видео смертельный наезд на электросамокатчика в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости