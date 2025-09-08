Гинеколог рассказала о влиянии осени на женский организм

Гинеколог Личак: Прохладная погода может привести к обострению кольпита

Частые переохлаждения осенью могут привести к обострению болезней у женщин, рассказала акушер-гинеколог Наталья Личак. В беседе с Life.ru она объяснила влияние осени на женский организм.

По словам гинеколога, прохладная погода способна привести к обострениям хронического сальпингоофорита, кольпита и других заболеваний органов малого таза у женщин. Кроме того, осеннее снижение уровня витамина D и серотонина может вызвать хандру и депрессивное состояние, а они в свою очередь привести к гормональному дисбалансу со стороны щитовидной железы и репродуктивной системы, что влияет на регулярность менструального цикла и может вызвать отсутствие менструаций — аменорею, добавила Личак.

Беременных она призвала быть особенно внимательными: важно поддерживать организм витаминами, разнообразить рацион, пить теплые напитки с шиповником, лимоном и имбирем, при необходимости использовать маски, регулярно мыть руки и промывать слизистую носа растворами на основе морской воды, а также часто проветривать помещение.

Кроме того, обратила внимание Личак, беременным не стоит слишком тепло одеваться, так как в период беременности усиливается потоотделение, из-за чего возникает опасность переохладиться.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина рассказала о преимуществах секса во время менструации. По ее словам, близость в эти дни цикла может уменьшить спазмы.