Иммунолог раскрыл неожиданную правду о пользе вирусов

Иммунолог Крючков: Вирусы помогают бороться с онкологическими заболеваниями

На основе вирусов создаются препараты для лечения кишечных инфекций и онкологических заболеваний, заявил эксперт по общественному здоровью, иммунолог Николай Крючков. Неожиданную правду о пользе вирусов он раскрыл в интервью «Вечерней Москве».

Крючков рассказал, что наиболее известны препараты на основе вирусов — это бактериофаги. По его словам, они эффективно убивают бактерии в кишечнике и помогают бороться с рядом инфекций.

Также иммунолог отметил, что некоторые вирусы применяют в лечении онкологических заболеваний. Он пояснил, что злокачественные изменения в клетках провоцируют множество преобразований, в том числе снижают активность иммунитета. Введение онколитического вируса в опухоль подавляет ее активность, провоцирует воспаление и активизирует ответ иммунной системы. «Этот способ имеет много нюансов, например, определенные вирусы работают против определенных опухолей. Так что нельзя считать это панацеей против онкологии», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Крючков добавил, что вирусы применяются в генной терапии. Также их используют для создания вакцин. Он привел пример, что вакцина против ковида является живым вирусом, который не размножается.

