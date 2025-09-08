Забота о себе
17:36, 8 сентября 2025Забота о себе

Иммунолог раскрыл неожиданную правду о пользе вирусов

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

На основе вирусов создаются препараты для лечения кишечных инфекций и онкологических заболеваний, заявил эксперт по общественному здоровью, иммунолог Николай Крючков. Неожиданную правду о пользе вирусов он раскрыл в интервью «Вечерней Москве».

Крючков рассказал, что наиболее известны препараты на основе вирусов — это бактериофаги. По его словам, они эффективно убивают бактерии в кишечнике и помогают бороться с рядом инфекций.

Также иммунолог отметил, что некоторые вирусы применяют в лечении онкологических заболеваний. Он пояснил, что злокачественные изменения в клетках провоцируют множество преобразований, в том числе снижают активность иммунитета. Введение онколитического вируса в опухоль подавляет ее активность, провоцирует воспаление и активизирует ответ иммунной системы. «Этот способ имеет много нюансов, например, определенные вирусы работают против определенных опухолей. Так что нельзя считать это панацеей против онкологии», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Крючков добавил, что вирусы применяются в генной терапии. Также их используют для создания вакцин. Он привел пример, что вакцина против ковида является живым вирусом, который не размножается.

Ранее вернувшимся из тропических стран людям назвали симптомы, требующие обращения к врачу. Так, эксперты призвали пройти обследование при появлении боли в животе, хронической усталости и затрудненного дыхания.

