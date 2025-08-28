Вернувшимся из тропических стран людям назвали требующие обращения к врачу симптомы

Infosalus: При диарее после отдыха в тропических странах нужно посетить врача

Эксперты из Генерального совета официальных коллегий фармацевтов Испании заявили, что людям, которые отдыхали в тропических странах с высоким риском заражения различными инфекциями, при появлении восьми симптомов необходимо обратиться к врачу. Их специалисты назвали изданию Infosalus.

Как пояснили эксперты, некоторые тропические заболевания проявляются не сразу, поэтому у многих людей симптомы могут возникнуть только после возвращения домой.

В первую очередь специалисты порекомендовали обратиться к врачу, если после поездки у человека начались боли в животе, диарея или лихорадка, а также появилась постоянная усталость. Кроме того, нужно посетить врача, если после возвращения из тропиков наблюдается пожелтение глаз и кожных покровов, а также затрудненное дыхание, продолжительный кашель и судороги.

Ранее терапевт Александр Новиков рассказал, как подготовиться к сезону вирусов. Так, он посоветовал сделать прививку от гриппа.