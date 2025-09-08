Культура
Исполнительницу хита «Матушка» предложили отправить в мировой тур

Продюсер Дворцов: Певицу Татьяну Куртукову нужно отправить в мировой тур
Ольга Коровина

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Исполнительницу хита «Матушка» Татьяну Куртукову нужно отправить в мировой тур, чтобы распространять русскую культуру. Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов в разговоре с «Абзацем».

«Сейчас ее песня — первая по уровню патриотичности в нашей стране. При этом ее обожают слушать иностранцы», — подчеркнул Дворцов.

Песня «Матушка» была выпущена в 2022 году, а в 2024 году трек завирусился в социальных сетях. Дебютный сингл Куртуковой попал на верхние строчки стриминговых чартов и собрал миллионы прослушиваний по всему миру.

Ранее сообщалось, что стоимость выступления Куртуковой на корпоративе составляет 2,2 миллиона рублей. За эту сумму артистка готова исполнить свой главный хит дважды — в начале и в конце праздника, в остальное время певица будет выступать с песнями в жанре русского фолка и народными произведениями.

    Все новости