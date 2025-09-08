Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:43, 8 сентября 2025Ценности

Кейт Миддлтон вновь кардинально сменила имидж

Принцесса Кейт Миддлтон вернула природный цвет волос
Екатерина Ештокина

Фото: Mike Hewitt / Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вновь кардинально сменила имидж. Соответствующие кадры публикует Page Six.

43-летняя знаменитость посетила женский чемпионат мира по регби между Австралией и Англией. Для выхода в свет она выбрала темный блейзер и топ с оборками, дополнив образ золотыми серьгами.

Материалы по теме:
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России. Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России.Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
22 июля 2022

При этом звезда вернула природный цвет волос после недавнего окрашивания в блонд. В то же время часть локонов она собрала, а оставшиеся пряди оставила распущенными.

Ранее в сентябре в сети раскритиковали внешность Кейт Миддлтон после смены имиджа. Принцесса Уэльская демонстрировала длинные волосы, уложенные волнами и окрашенные в темный блонд.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет договора — нет отказа». Бывший президент России заявил о праве требовать репарации от Финляндии

    Найден способ замедлить рост агрессивного рака

    В российском приграничье заметили поселившихся на кладбище и жгущих костры неизвестных

    Не сепарированных от родителей россиян предупредили о впадении в зависимости «через рот»

    Внешность Джессики Симпсон на красной дорожке премии удивила фанатов

    Симоньян объяснила слова про предстоящую операцию

    Количество жертв теракта в Иерусалиме возросло

    Трамп пообещал разобраться в убийстве украинской беженки

    Биржевая стоимость дизельного топлива в России обновила максимум

    Российский фельдшер без бронежилета прорвался через рой дронов ВСУ к раненым штурмовикам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости