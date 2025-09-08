Принцесса Кейт Миддлтон вернула природный цвет волос

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вновь кардинально сменила имидж. Соответствующие кадры публикует Page Six.

43-летняя знаменитость посетила женский чемпионат мира по регби между Австралией и Англией. Для выхода в свет она выбрала темный блейзер и топ с оборками, дополнив образ золотыми серьгами.

При этом звезда вернула природный цвет волос после недавнего окрашивания в блонд. В то же время часть локонов она собрала, а оставшиеся пряди оставила распущенными.

Ранее в сентябре в сети раскритиковали внешность Кейт Миддлтон после смены имиджа. Принцесса Уэльская демонстрировала длинные волосы, уложенные волнами и окрашенные в темный блонд.