В сети раскритиковали внешность Кейт Миддлтон после смены имиджа

В сети раскритиковали внешность принцессы Уэльской Кейт Миддлтон после смены имиджа. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

43-летнюю знаменитость запечатлели во время посещения Музея естественной истории в Лондоне. Она предстала перед камерой в белой рубашке, заправленной в темно-зеленые брюки, сером блейзере бренда Ralph Lauren и остроносых коричневых балетках. Также Миддлтон продемонстрировала длинные волосы, уложенные волнами и окрашенные в темный блонд.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Слишком много наращенных волос и цвет ужасный. В ее возрасте ей бы гораздо больше подошла темная стрижка каре», «Выглядит странно, я думаю, это парик», «Никакого стиля, выглядит безвкусно и слишком длинно!» — заявили юзеры.

В августе сообщалось, что Кейт Миддлтон похудела до 40 килограммов после борьбы с раком.