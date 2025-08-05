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11:24, 5 августа 2025Из жизни

Кейт Миддлтон похудела до 40 килограммов после борьбы с раком

Принцесса Кейт Миддлтон потеряла аппетит после ремиссии и похудела до 40 кг
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tim Clayton / Getty Images

Кейт Миддлтон вызвала беспокойство своим истощенным видом через полгода после объявления о выходе в ремиссию. Об этом сообщает Radar Online.

По данным источников издания, 43-летняя принцесса Уэльская похудела до 40 килограммов при росте 175 сантиметров. Теперь она весит меньше, чем ее 10-летняя дочь Шарлотта. Журналисты издания утверждают, что в июле на Уимблдонском турнире ее хрупкая фигура шокировала очевидцев. При этом Кейт старается продолжать выполнять королевские обязанности.

«Кейт болезненно худа, и люди беспокоятся, что это признак трудностей в восстановлении после лечения от рака или даже симптом рецидива», — рассказал инсайдер. По его словам, принцесса «потеряла аппетит и мышечный тонус», хотя раньше всегда отличалась спортивной фигурой. «Это была тяжелая борьба, а не прогулка в парке», — добавил источник, говоря о курсе химиотерапии, который прошла Кейт Миддлтон.

Дворец пока не комментирует ее состояние.

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Кейт Миддлтон страдает от рака. В сентябре 2024 года она объявила о завершении курса лечения и стала вновь появляться на официальных мероприятиях. Позднее стало известно, что болезнь протекала тяжелее, чем сообщалось.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон неожиданно отказалась от поездки на скачки в Аскоте в июне. Официальное сообщение связывало это решение с состоянием ее здоровья. Известие об отсутствии Кейт вызвало хаос и панику среди придворных.

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