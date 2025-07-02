Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после проблем со здоровьем и рассказала о раке

Кейт Миддлтон появилась на публике после неожиданной отмены визита в Аскот

Кейт Миддлтон посетила центр поддержки онкологических больных при больнице в британском городе Колчестер, графство Эссекс. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кейт впервые появилась на публике после неожиданной отмены визита на скачки в Аскоте — одно из важнейших светских событий года. Согласно официальному объяснению, ее непродолжительное исчезновение было связано с новыми проблемами со здоровьем.

Во время визита в Колчестер Кейт встретилась с пациентами и рассказала о завышенных ожиданиях, с которыми сталкиваются люди после завершения лечения от рака. По ее словам, все рассчитывают, что после окончания терапии больной сразу же вернется к нормальной жизни, хотя в действительности это невозможно.

Миддлтон также поделилась личным опытом борьбы с болезнью. Она призналась, что в рамках своего выздоровления пробовала иглоукалывание — традиционную китайскую медицинскую практику. Иглоукалывание не имеет научного обоснования, а его эффективность не подтверждена.

Кейт Миддлтон страдает от рака. В сентябре 2024 года она объявила о завершении курса лечения и стала вновь появляться на официальных мероприятиях. Позднее стало известно, что болезнь протекала тяжелее, чем сообщалось.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон неожиданно отказалась от поездки на скачки в Аскоте. Официальное сообщение связывало это решение с состоянием ее здоровья. Известие об отсутствии Кейт вызвало хаос и панику среди придворных.