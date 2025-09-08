Мир
Лавров высказался о мести Западу

Лавров: РФ не намерена никому мстить и не будет отталкивать западных партнеров
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Россия не намерена никому мстить и не собирается отталкивать западных партнеров, но будет учитывать их прошлые действия. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. Также мы никого не намерены игнорировать. Когда одумаются наши бывшие западные партнеры, а ныне соседи, и захотят вернуться в Россию, чтобы снова здесь работать, мы не будем их отталкивать. Но при этом посмотрим, на каких условиях это можно будет сделать. Мы учтем, что они, сбежав по команде своих политических руководителей, показали свою ненадежность», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что Москва не хочет «выстраивать никаких стен» с другими государствами и готова к диалогу со всеми. Однако дипломат указал на то, что этот диалог должен быть на «равноправной и взаимоуважительной» основе.

1 сентября Лавров заявил, что западные страны используют шантаж, давление и санкции, пытаясь помешать формированию многополярного мирового порядка. Он объяснил, что подобная политика Запада связана с его попыткой сохранить свое доминирование.

