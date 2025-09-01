Лавров рассказал о шантаже со стороны Запада

Западные страны используют шантаж, пытаясь тем самым помешать формированию многополярного мирового порядка. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликовавшему комментарий министра в Telegram-канале.
«Формируется многополярный мир, и этому всячески пытаются помешать западные страны, которые пытаются сохранить свое доминирование. Они прибегают уже не к переговорам или методам честной конкуренции, а к прямому шантажу, давлению, санкциям (...). То, что конкуренты не просто подросли, а по большинству показателей опережают исторически коллективный Запад, уже всем очевидно», — отметил дипломат.