Лавров рассказал о шантаже со стороны Запада

Лавров: Запад использует шантаж, пытаясь помешать формированию многополярности
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Западные страны используют шантаж, пытаясь тем самым помешать формированию многополярного мирового порядка. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликовавшему комментарий министра в Telegram-канале.

«Формируется многополярный мир, и этому всячески пытаются помешать западные страны, которые пытаются сохранить свое доминирование. Они прибегают уже не к переговорам или методам честной конкуренции, а к прямому шантажу, давлению, санкциям (...). То, что конкуренты не просто подросли, а по большинству показателей опережают исторически коллективный Запад, уже всем очевидно», — отметил дипломат.

