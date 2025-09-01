Мир
15:48, 1 сентября 2025Мир

В Кремле объяснили значение рукопожатия Путина с Моди и Си Цзиньпином

Песков заявил о необходимости отказаться от подхода Запада
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о реакции западных стран на рукопожатие президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил о необходимости отказаться от «уничижительного западного подхода». Его слова передает РИА Новости.

«Нам нужно отходить от уничижительного подхода "как это видится с Запада". Зачем мы себя сами ставим на голову ниже? Пусть они [представители Запада] сами думают, как им это видится. Мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что совместная фотография Путина, Си Цзиньпина и Моди говорит о наступлении многополярности в международных отношениях. «Многополярность уже существует — игнорируйте ее на свой страх и риск», — подчеркнул он.

До этого советник президента США Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро возмутился сотрудничеством премьер-министра Индии Моди с Путиным и Си Цзиньпином. «Знаете, Моди — отличный лидер. Я не понимаю, зачем он водится с Путиным и Си Цзиньпином, когда его страна — крупнейшая демократия в мире», — сказал политик.

