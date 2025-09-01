Мир
12:30, 1 сентября 2025Мир

На Западе раскрыли смысл фотографии Путина с Моди и Си Цзиньпином

Дизен заявил, что фото Путина с Моди и Си Цзиньпином говорит о многополярности
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото : @Narendra Modi / X

Совместная фотография президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) говорит о наступлении многополярности в международных отношениях. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Многополярность уже существует — игнорируйте ее на свой страх и риск», — написал он.

Профессор также отметил, что экономическое принуждение и давление со стороны отдельных стран Запада приводят к «разделению экономических связей», формируя тем самым новую международную экономическую архитектуру.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро возмутился сотрудничеством премьер-министра Индии Моди с Путиным и Си Цзиньпином. «Знаете, Моди — отличный лидер. Я не понимаю, зачем он водится с Путиным и Си Цзиньпином, когда его страна — крупнейшая демократия в мире», — сказал политик.

