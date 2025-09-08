Путешествия
18:01, 8 сентября 2025Путешествия

Молодую женщину нашли бездыханной в роскошном отеле

SFGate: Женщину без признаков жизни нашли в отеле Bardessono в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Artiom Photo / Shutterstock / Fotodom

Молодую туристку нашли бездыханной в номере люксового отеля в США. Об этом сообщает SFGate.

По данным источника, 24-летнюю Ахмийю Иман Пинкни обнаружили без признаков жизни в одной из комнат номера роскошного отеля Bardessono в Йонтвилле. Женщина проживала в Сакраменто, штат Калифорния. Когда туристка находилась на отдыхе, в нее выстрелили.

О других обстоятельствах кончины туристки офис шерифа округа Напа не сообщил. На данный момент ведется расследование.

Уточняется, что отель Bardessono считается элитным в винодельческом регионе Америки. Стоимость номеров начинается от тысячи долларов за ночь (82,1 тысячи рублей).

Ранее стала известна судьба исчезнувшей из шезлонга во время отпуска в Европе туристки. 59-летняя Мишель Энн Джой Бурда пропала 1 августа, пока ее муж спал.

