Молодую женщину нашли бездыханной в роскошном отеле

SFGate: Женщину без признаков жизни нашли в отеле Bardessono в США

Молодую туристку нашли бездыханной в номере люксового отеля в США. Об этом сообщает SFGate.

По данным источника, 24-летнюю Ахмийю Иман Пинкни обнаружили без признаков жизни в одной из комнат номера роскошного отеля Bardessono в Йонтвилле. Женщина проживала в Сакраменто, штат Калифорния. Когда туристка находилась на отдыхе, в нее выстрелили.

О других обстоятельствах кончины туристки офис шерифа округа Напа не сообщил. На данный момент ведется расследование.

Уточняется, что отель Bardessono считается элитным в винодельческом регионе Америки. Стоимость номеров начинается от тысячи долларов за ночь (82,1 тысячи рублей).

