Раскрыта судьба исчезнувшей с шезлонга во время отпуска в Европе туристки

The Sun: Исчезнувшая с пляжа Офринио в Греции туристка не выжила
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
Остров Фидониси

Остров Фидониси. Кадр: Simon Kranz / YouTube

Спустя месяц муж исчезнувшей во время отпуска в Европе туристки раскрыл ее судьбу. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, 59-летняя Мишель Энн Джой Бурда, которая исчезла 1 августа с шезлонга на пляже Офринио в Греции, не выжила. Ее останки нашли на крошечном острове Фидониси в 40 километрах от побережья. Тело гражданки Великобритании опознали по купальнику, в котором ее видели в последний раз.

Муж британки заявил, что греческие офицеры оказались «бесполезными», так как промедлили с поисками. «Проблема в том, что портовая полиция начала спасательную операцию поздно ночью. Они не смогли ее найти и утверждали, что она исчезла с неизвестным мужчиной, но это чушь», — сообщил Крис Бурда.

Ранее стало известно, что супруги заняли шезлонги на пляже в Кавале. Пока муж туристки спал, она исчезла. При этом ее вещи остались на пляже. Позже появились сообщения, что свидетели видели путешественницу живой.

