Москвичам ответили на вопрос о похолодании

Синоптик Ильин: Похолодания в Москве в ближайшее время ждать не стоит

Теплая погода сохранится в столичном регионе минимум до конца предстоящих выходных, 13 и 14 сентября. Об этом RT заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, погода с температурой воздуха в пределах плюс 20-25 градусов продержится в столице и Подмосковье на протяжении всей недели и выходных. В ночное время минимальные значения будут составлять плюс 9-14 градусов.

Погода будет солнечной, сухой, осадков не предвидится, хотя в отдельные дни на небе могут проплывать облака. Ветер ожидается слабый и переменных направлений.

Атмосферное давление в течение недели будет слабо расти и к пятнице, 12 сентября, составит 762-764 миллиметра ртутного столба (что выше нормы). Такое же сохранится и в выходные.

С утра в понедельник, 8 сентября, в Московской области заметили «радиационные» туманы. Это явление формируется в малооблачную погоду ночью, когда земля отдает тепло и быстро остывает, охлаждая влажный воздух у поверхности.