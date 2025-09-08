В Подмосковье заметили «радиационные» туманы

Синоптик Тишковец: «Радиационные» туманы образовались на севере Подмосковья

В Московской области образовались «радиационные» туманы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погодное явление наблюдалось в шесть часов утра на севере столичного региона. В частности, так называемые «радиационные» туманы были зафиксированы в Клину (видимость уменьшилась до 50 метров), Волоколамске видимость достигала 200 метров) и Дмитрове (видимость не превышала 500 метров).

Такого рода туман формируется в малооблачную погоду при запредельном уровне влажности и не связан с радиоактивностью. Атмосферное явление возникает в результате радиационного охлаждения земной поверхности и нижнего слоя воздуха до точки росы, что приводит к конденсации водяного пара. Опасности для организма такое природное явление не представляет, напомнил синоптик. «Вся эта радиация – инфракрасная, не воспринимаемая глазом, нейтральная, не губительна для организма и не имеет ничего общего с радиоактивностью», — уточнил Тишковец.

5 сентября «радиационные» туманы заметили на территориях Русской равнины, Урала и Сибири. В эти регионы туманы пришли вместе с заморозками. В границах Подмосковья холоднее всего ночь выдалась в Волоколамске (плюс 4,5 градуса), в Центральной России самая низкая температура в ночные часы была отмечена в Калужской области (плюс 2,9 градуса). В Тверской и Смоленской областях столбики термометров тогда опустились до 3,2 градуса тепла.