Москвичей предупредили об опасности из-за жары

Синоптик Леус: В столичном регионе растет уровень пожарной опасности

В настоящее время из-за жаркой погоды в столичном регионе растет уровень пожарной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 8 сентября, в столичном регионе стоит теплая и сухая погода десятый подряд день. В такой ситуации пожарная опасность достигла среднего, третьего из пяти возможных, уровня.

Учитывая, что как минимум до конца начавшейся рабочей недели дождей не ожидается, любое неосторожное обращение с огнем может привести к пожару, предупредил специалист.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что теплая погода с дневной температурой около плюс 20-25 градусов Цельсия сохранится в столичном регионе как минимум до конца предстоящих выходных, 13 и 14 сентября. Синоптик посоветовал москвичам пока не ждать осенних холодов.