Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:30, 8 сентября 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасности из-за жары

Синоптик Леус: В столичном регионе растет уровень пожарной опасности
Мария Черкасова

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В настоящее время из-за жаркой погоды в столичном регионе растет уровень пожарной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 8 сентября, в столичном регионе стоит теплая и сухая погода десятый подряд день. В такой ситуации пожарная опасность достигла среднего, третьего из пяти возможных, уровня.

Учитывая, что как минимум до конца начавшейся рабочей недели дождей не ожидается, любое неосторожное обращение с огнем может привести к пожару, предупредил специалист.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что теплая погода с дневной температурой около плюс 20-25 градусов Цельсия сохранится в столичном регионе как минимум до конца предстоящих выходных, 13 и 14 сентября. Синоптик посоветовал москвичам пока не ждать осенних холодов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились сообщения об ударе ВС России «Искандером» по зданию кабмина Украины

    В стране БРИКС забеспокоились из-за риска вторичных санкций

    ЦБ резко поднял курс доллара

    Депутаты предложили отдавать товары с неверной ценой бесплатно

    Нападение с топором на мужчину в Москве попало на видео

    Кейт Мосс убрала фекалии за собакой в сумку за 3,8 миллиона рублей

    На Украине рассказали о финансируемом Зеленским сенаторе США

    Лучшего бомбардира КХЛ отстранили на два матча за неявку на церемонию закрытия сезона

    Самолет рухнул рядом с трассой в Подмосковье

    Учительница провела на больничном 16 лет и все это время получала полную зарплату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости