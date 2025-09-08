Россия
12:31, 8 сентября 2025Россия

Москвичка сохранила картину с обнаженными политиками и поплатилась

Жительницу Москвы оштрафовали за картинку с обнаженными политиками из РФ и США
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: AMilkin / Shutterstock / Fotodom

Жительница Москвы сохранила в одной из соцсетей картинку с обнаженными политиками из РФ и США и поплатилась. В Нагатинском районном суде посчитали, что горожанка занималась пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и оштрафовали ее. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Силовики нашли на странице москвички четыре мема — на одном из них мужчина является участником нетрадиционного парада и держит в руках флаг, на другом — двое голых мужчин.

На заседании девушка признала вину и раскаялась. Она рассказала, что сохранила фотографии, когда была несовершеннолетней и не осознавала последствий своих действий, а потом забыла об этих снимках.

Горожанке назначили штрафы от 100 до 200 тысяч рублей по каждому из четырех неоднозначных мемов.

Ранее сообщалось, что бывшего депутата Госдумы Александра Баранникова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ.

