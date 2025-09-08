На Украине объявили в розыск российского рэпера

СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы украинских органов власти.

Данные о розыске Тимати внесли в базу 1 июля. Известно, что рэпер также включен в базу сайта «Миротворец».

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения Тимати. Ему вменяется статья «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно».