04:44, 8 сентября 2025

На Украине объявили в розыск российского рэпера

Марина Совина
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы украинских органов власти.

Данные о розыске Тимати внесли в базу 1 июля. Известно, что рэпер также включен в базу сайта «Миротворец».

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения Тимати. Ему вменяется статья «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно».

