На юге России запретили снимать и публиковать атаки беспилотников ВСУ

В Краснодарском крае запретили публиковать кадры атак БПЛА и работы сил ПВО

Власти Краснодарского края ввели запрет на распространение информации о последствиях атак беспилотных летательных аппаратов и работе сил противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее постановление губернатора Вениамина Кондратьева опубликовано на сайте администрации региона.

Согласно документу, в регионе на юге России запрещается распространять любую информацию, в том числе фото- и видеоматериалы, которые касаются применения и последствия применения беспилотников. Кроме того, нельзя публиковать контент, который позволяет идентифицировать тип дронов, их место нахождения, падения и траекторию полета, а также места атаки и факты поражения объектов и их повреждений.

Запрещается публиковать информацию, которая раскрывает места расположения сил и средств Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии и потенциально опасных объектов инфраструктуры. Это не касается официально опубликованной органами власти информации. Нарушителей будут отслеживать и устанавливать органы ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.

Ранее в Татарстане запретили распространять данные об атаках БПЛА. В регионе нельзя публиковать любые данные о применении беспилотников, последствиях ударов и о местах расположения средств противовоздушной обороны.