Народный артист РСФСР признался в лудомании

Актер Сергей Никоненко рассказал, что смог побороть зависимость от карточных игр
Ольга Коровина

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко рассказал, что столкнулся с зависимостью от карточных игр. Его цитирует «Абзац».

Звезда фильма «Завтра была война» сообщил, что пагубная привычка появилась у него более 50 лет назад. После крупного выигрыша актер пристрастился к покеру, однако смог справиться с зависимостью. С тех пор, по словам 84-летнего артиста, он никогда не играл на деньги.

«Покер очень затягивает. Я взвесил свое состояние и испугался. Никому не советую пробовать», — призвал Никоненко.

Ранее американский актер Брэд Питт рассказал, как посещал собрания анонимных алкоголиков после развода с актрисой Анджелиной Джоли. Согласно судебным документам, брак распался из-за алкогольной зависимости актера. Экс-супруга Питта заявила, что однажды он ударил сына, находясь на борту самолета в состоянии опьянения.

