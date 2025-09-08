Забота о себе
20:30, 8 сентября 2025Забота о себе

Назван неочевидный признак хорошего здоровья мозга в старости

Психолог Уотли: Любознательные люди с меньшей вероятностью заболеют деменцией
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Доцент кафедры психологии в Университете Западной Каролины (США) Мэри Уотли назвала любознательность неочевидным признаком хорошего здоровья мозга в старости. Об этом она рассказала в подкасте The Guardian, пишет HuffPost.

Уотли отметила, что проводила исследование и выяснила, что связь между стремлением узнавать новое и здоровьем мозга намного глубже, чем казалась раньше. В частности, по ее словам, люди, которые в пожилом возрасте остаются любознательными, с меньшей вероятностью заболеют деменцией.

Психолог считает, что такая зависимость объясняется тем, что любознательные люди склонны в повседневной жизни выполнять действия, полезные для мозга. Например, они больше учатся, чаще бывают на свежем воздухе и активнее общаются с другими людьми.

При этом Уотли подчеркнула, что интерес к новому с возрастом снижается абсолютно у всех. По ее словам, это становится заметно к 40 годам, но в последующие годы у некоторых тяга к знаниям вновь растет, а у других продолжает снижаться.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская назвала зеленый чай допингом для мозга. По ее словам, напиток содержит катехины, которые помогают мозгу избавляться от накопившихся токсинов.

