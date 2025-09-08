Наука и техника
16:18, 8 сентября 2025Наука и техника

Назван неожиданный фактор ранней смерти

JAMA: Высокое давление в детстве удваивает риск сердечных заболеваний
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Долгосрочное исследование почти 38 тысяч детей показало: повышенное артериальное давление в раннем возрасте увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний к середине жизни. Работа представлена на конференции Американской кардиологической ассоциации Hypertension Scientific Sessions 2025 и опубликована в JAMA.

Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго выяснили: дети с давлением в верхних 10 процентах по возрастным и половым нормам имели на 40-50 процентов более высокий риск преждевременной смерти. Даже умеренные отклонения от среднего значения повышали вероятность неблагоприятного исхода на 13-18 процентов.

К середине 50-летнего возраста у участников с высоким детским давлением чаще фиксировались инфаркты и инсульты. Авторы подчеркивают: результаты подтверждают необходимость регулярного измерения давления у детей, начиная с трех лет, и раннего формирования здоровых привычек, чтобы снизить риски во взрослом возрасте.

Ранее стало известно, что препарат обычно назначаемый при ревматоидном артрите, может не только облегчать воспаление суставов, но и снижать артериальное давление.

    Обсудить
