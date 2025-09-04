Наука и техника
Популярное лекарство неожиданно оказалось защитой для сердца

Annals of Medicine: Метотрексат снимает воспаление суставов и снижает давление
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stasonych / Shutterstock / Fotodom

Метотрексат, препарат, широко применяемый для лечения ревматоидного артрита, способен не только снимать воспаление суставов, но и снижать артериальное давление, тем самым уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили исследователи Университета Флиндерса и Южно-Австралийской сети здравоохранения, опубликовав результаты исследования в журнале Annals of Medicine.

В исследовании приняли участие 62 взрослых пациента с недавно диагностированным артритом. Половина из них получала метотрексат, другая половина — другой препарат, сульфасалазин. Уже через полгода у пациентов на метотрексате среднее снижение систолического давления составило 7,4 миллиметра ртутного столба — показатель, который врачи считают клинически значимым, так как даже небольшое падение давления снижает вероятность инфаркта и инсульта.

Интересно, что этот эффект не был напрямую связан с уменьшением воспаления суставов или улучшением эластичности артерий, что указывает на другие механизмы действия препарата, возможно — противовоспалительные или влияющие на работу сосудов. Ученые также обнаружили, что наличие определенных генетических вариаций усиливает гипотензивный эффект, открывая путь к персонализированному назначению терапии.

Авторы подчеркивают, что результаты требуют подтверждения в более крупных исследованиях, однако уже сейчас метотрексат можно рассматривать не только как средство для борьбы с артритом, но и как потенциальный защитный фактор для сердца.

Ранее клиническое исследование показало, что доступный противоаллергический спрей с азеластином способен почти втрое снижать риск заражения коронавирусом.

