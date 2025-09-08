Названа неожиданная польза пересадки кала

NC: Пересадка кала снизила риск сердечно-сосудистых заболеваний у подростков

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) показала долгосрочные метаболические преимущества у подростков с ожирением. Как сообщили исследователи из Университета Окленда, опубликованные в Nature Communications, результаты четырехлетнего наблюдения демонстрируют, что одноразовый курс трансплантации способен уменьшить окружность талии, снизить уровень жира в организме, воспаление и риски сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании приняли участие 87 подростков 14–18 лет. Половина из них получила капсулы с донорскими бактериями, другая половина — плацебо. Спустя более четырех лет у участников из группы ТФМ окружность талии оказалась меньше в среднем на 10 см, а доля жировой массы — ниже на 5 процентов. Кроме того, наблюдалось повышение уровня «хорошего» холестерина и снижение показателей метаболического синдрома — состояния, которое вдвое увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и в пять раз повышает вероятность развития диабета 2-го типа.

Ученые отметили, что донорские бактерии и вирусы прижились в организме участников и сохранялись даже спустя годы. Это открывает путь к созданию новых пробиотиков, способных надолго «перепрограммировать» микробиом и снижать риски хронических болезней.

Ранее китайские ученые представили новый способ борьбы с лишним весом — съедобные микрогранулы, которые блокируют всасывание жиров в кишечнике.