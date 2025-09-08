Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:05, 8 сентября 2025Путешествия

Название для первого в России высокоскоростного поезда захотели выбрать на голосовании

Вице-премьер Савельев: Название высокоскоростного поезда выберут на голосовании
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что название для первого в России высокоскоростного поезда захотели выбрать на голосовании. Об этом он рассказал ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, название состава должно вызывать прямые ассоциации с Россией. Савельев подчеркнул, что в таких ситуациях мнение народа играет важную роль. «Работаем над этим и посмотрим, что они выберут», — отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сделают беспилотным и снабдят искусственным интеллектом. Он будет разгоняться до 400 километров в час и получит название «Белый кречет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    В России поправили предложившего разделение Украины на три части Орбана

    Мигрантка изнасиловала россиянку бутылкой шампанского

    Последние минуты жизни убитой в апарт-отеле Петербурга школьницы попали на видео

    Россия заплатит за возможность поставлять газ в Иран

    Плющенко призвал назначить Мостового тренером сборной России вместо Карпина

    Диетолог предупредила о частой ошибке при употреблении воды

    Малышева назвала неожиданный способ защититься от деменции

    В российском регионе осквернили могилу бойца СВО и оставили послание на кресте

    19-летняя невеста Лепса похвасталась 15 тысячами роз от возлюбленного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости