Вице-премьер Савельев: Название высокоскоростного поезда выберут на голосовании

Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что название для первого в России высокоскоростного поезда захотели выбрать на голосовании. Об этом он рассказал ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, название состава должно вызывать прямые ассоциации с Россией. Савельев подчеркнул, что в таких ситуациях мнение народа играет важную роль. «Работаем над этим и посмотрим, что они выберут», — отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сделают беспилотным и снабдят искусственным интеллектом. Он будет разгоняться до 400 километров в час и получит название «Белый кречет».