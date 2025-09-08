Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:34, 8 сентября 2025Забота о себе

Названы лучшие секс-позы для пар с большой разницей в росте

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

При большой разнице в росте удобнее всего заниматься сексом стоя, считает коуч по сексу и отношениям Закари Зейн. Лучшие позиций для пар со значительной разницей в росте он назвал в разговоре с Men's Health.

Первой подходящей позой Зейн назвал положение, в котором женщина ложится на край кровати и поднимает ноги на плечи стоящего рядом партнера. Это положение обеспечивает глубокое проникновение и подходит любовникам любого роста.

Если мужчина крупнее партнерши, коуч предложил взять ее на руки, поддерживая за ягодицы. Для устойчивости ей нужно обхватить ногами бедра партнера. Чтобы облегчить нагрузку на руки, он посоветовал перенести часть веса женщины на кухонную стойку или стиральную машину.

Также, по мнению Зейна, при большой разнице в росте удобной является поза под названием «стоящий дракон». Чтобы принять ее, женщине надо встать на четвереньки на краю кровати, а мужчине — расположиться сзади стоя.

Материалы по теме:
Секс по-славянски и шарик из навоза. Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
Секс по-славянски и шарик из навоза.Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
27 июля 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц. Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц.Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
12 июля 2023

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина рассказала о преимуществах секса во время менструации. По ее словам, близость в эти дни цикла может уменьшить спазмы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян рассказала, что у нее выявили «страшную, тяжелую болезнь». Сегодня ей предстоит операция в районе сердца

    Мигрантки оккупировали детскую площадку в российском городе и прогнали с нее детей

    Опытный изменник сделал попугая своим сообщником и попался из-за собаки

    Девять вагонов поезда сошли с рельсов в российском городе

    Сотни летевших в Турцию россиян застряли в аэропорту Казахстана

    В Германии призвали передать Украине Taurus и не надеяться на переговоры

    Торговля США и Китая резко сократилась

    В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые обвиняемые

    Российский хоккеист рассказал о раздражающей жизни в Америке

    Екатерина Варнава вышла на сцену без штанов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости