16:51, 8 сентября 2025Путешествия

Названы три любимых направления для отдыха россиян этим летом

РСТ: Летом 2025 россияне выбирали для путешествий по стране Краснодарский край
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Летом 2025 года российские туристы выбирали для путешествий по стране Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург. Три любимых направления соотечественников назвал Российский союз туриндустрии (РСТ) в своем исследовании, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Доля бронирований гостиниц в Краснодарском крае составила 20,3 процента, в столице — 17,1 процента, а в Санкт-Петербурге — 13,7 процента. В топе также оказались Крым (4,7 процента), Подмосковье (2,9 процента), Татарстан (2,7 процента) и Ставропольский край (2,2 процента).

По данным РСТ, средняя стоимость одних суток в гостиничном номере в прошедшем летнем сезоне составила 10 тысяч рублей. Рост по сравнению с прошлым годом — 7,1 процента.

«При этом важно отметить, что снизившийся спрос подтолкнул отрасль к более сдержанному ценообразованию. На старте сезона средняя стоимость гостиничного номера на лето составляла 12 021 рубль, то есть по итогам лета ее снижение составило почти 20 процентов», — указал президент РСТ Илья Уманский.

Ранее стало известно, что летом 2025 года российские зумеры выбирали для путешествий Турцию, Абхазию и Китай. Турцию предпочли 16 процентов путешественников поколения Z, Абхазию — 13 процентов, а Китай — 7 процентов.

