15:16, 8 сентября 2025Забота о себе

Не сепарированных от родителей россиян предупредили о впадении в зависимости «через рот»

Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Не сепарированные от родителей россияне рискуют впасть в определенные зависимости «через рот». Об этом в беседе с «Говорит Москва» заявила психолог Елена Соловьева. По ее словам, такие люди чаще всего имеют проблемы с алкоголем, питанием и курением, в том числе вейпов.

«Люди, у которых незавершенные сепарационные процессы, обычно чаще всего через рот впадают в определенные зависимости — пищевую, алкогольную, курение, то есть бесконечные вейпы. Это в чистом виде фиксация оральной стадии зависимости», — объясняет она.

Данную ситуацию эксперт сравнила с сосущим соску младенцем, который при помощи нее бесконечно стимулируют оральную зону. Того же, по ее мнению, требуется и уже взрослым людям, которые не смогли пройти сепарацию.

Ранее народный артист РСФСР Сергей Никоненко рассказал, что столкнулся с зависимостью от карточных игр.

