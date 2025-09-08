Не сепарированных от родителей россиян предупредили о впадении в зависимости «через рот»

Психолог Соловьева: Не сепарированные от родителей люди склонны к курению вейпов

Не сепарированные от родителей россияне рискуют впасть в определенные зависимости «через рот». Об этом в беседе с «Говорит Москва» заявила психолог Елена Соловьева. По ее словам, такие люди чаще всего имеют проблемы с алкоголем, питанием и курением, в том числе вейпов.

«Люди, у которых незавершенные сепарационные процессы, обычно чаще всего через рот впадают в определенные зависимости — пищевую, алкогольную, курение, то есть бесконечные вейпы. Это в чистом виде фиксация оральной стадии зависимости», — объясняет она.

Данную ситуацию эксперт сравнила с сосущим соску младенцем, который при помощи нее бесконечно стимулируют оральную зону. Того же, по ее мнению, требуется и уже взрослым людям, которые не смогли пройти сепарацию.

Ранее народный артист РСФСР Сергей Никоненко рассказал, что столкнулся с зависимостью от карточных игр.

