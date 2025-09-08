Забота о себе
07:12, 8 сентября 2025Забота о себе

Объяснена причина снижения потенции у зависимых от секса и порно мужчин

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Мужская эрекция — это сложный психологический механизм, заявила американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли. Как единственная осечка в постели может спровоцировать зависимость от порнографии, она объяснила изданию The Guardian.

За советом к Стивенсон Коннолли обратилась женщина, чей партнер предпочитает просмотр порнографии сексу с ней. Она рассказала, что при знакомстве 12 лет назад будущий муж уверял, что зависим от секса, однако в первую же ночь выяснилось, что у него проблемы с эрекцией и достижением оргазма.

По словам читательницы, со временем проблема усугубилась. «Ему требовалось все больше помощи с эякуляцией, у него часто пропадала эрекция во время секса. Он стал меньше интересоваться любой формой близости», — посетовала она, добавив, что муж отказывается от секса только с ней, но при этом постоянно смотрит порнографию.

В ответ Стивенсон Коннолли заявила, что сильная тяга к порно и отказ от секса указывают на психологические проблемы, которые нужно лечить у специалиста. По ее словам, любая осечка в постели могла спровоцировать сильное чувство тревоги, которое возвращается всякий раз, когда мужчина пытается заняться сексом. По словам психотерапевта, эти приступы тревожности могут вызывать проблемы с потенцией.

Она добавила, что такое психологическое состояние нуждается в лечении, но для этого отказываться от секса необязательно. Она посоветовала попробовать вместе посмотреть фильмы для взрослых и попытаться с их помощью усилить эрекцию у мужчины.

Ранее сексолог Ольга Василенко назвала ошибки, которые женщины совершают в постели. Так, она призвала отказаться от мысли, что женщины должны возбуждаться так же быстро, как мужчины.

