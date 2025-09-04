Забота о себе
Забота о себе
Женщинам назвали пять распространенных ошибок во время секса

Фото: Orion Production / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ольга Василенко заявила, что многие женщины во время прелюдии совершают пять распространенных ошибок, из-за которых они не могут возбудиться и испытать оргазм. Об этом она написала в Telegram-канале.

Первой ошибкой Василенко назвала мысли о том, что женщина должна возбуждаться так же быстро, как и мужчина. «Ошибка №2: позволять мужчине вводить в ваше влагалище половой член до того, как оно будет достаточно увлажнено, а вы будете достаточно возбуждены», — написала сексолог.

Третья и четвертая ошибки — это ожидание того, что после начала фрикций возбуждение усилится, а женщина, не успев достаточно возбудиться до проникновения, сможет разогреться в процессе и достичь оргазма. «Реальность такова, что из-за спешки во время прелюдии вы не успеваете достаточно возбудиться, а потом не успеваете испытать оргазм и вообще насладиться сексом», — объяснила Василенко.

Пятой ошибкой, по словам сексолога, является мнение, что все эти проблемы должен решать исключительно мужчина. По ее словам, на самом деле причина того, что женщина не получает удовольствия от секса и не достигает оргазма, часто кроется в том, что она сама не знает, как обращаться со своим телом.

Ранее сексолог Алина Мурзагалиева рассказала, как перестать стесняться своего тела во время секса. По ее словам, для этого необходимо говорить себе комплименты.

