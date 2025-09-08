Из жизни
Опытный изменник сделал попугая своим сообщником и попался из-за собаки

Юлия Юткина

Фото: PeopleImages / Getty Images

Мужчина по имени Дэнни, 10 лет изменявший всем своим партнершам, рассказал, как ему удавалось это скрывать. Об этом пишет Daily Star.

По словам Дэнни, его рекорд — отношения с шестью девушками одновременно. Он отметил, что скрываться ему помогала четкая организация. Мужчина вел множество таблиц и внимательно следил за календарем.

Кроме того, у Дэнни был сообщник. Опытный изменник рассказал, что научил своего попугая отвлекать внимание девушек. Если он был у себя дома с одной из любовниц, а ему неожиданно звонила другая, птица начинала кричать. По словам мужчины, в такие моменты присутствовавшая с ним девушка всегда пыталась успокоить попугая, а ему в этом хаосе удавалось незаметно ответить на звонок.

Кроме того, всех своих партнерш Дэнни записывал в телефоне как сантехников и строителей. «Одна девушка однажды увидела шесть пропущенных звонков от сантехника Грега и подумала, что мой котел вот-вот взорвется», — вспомнил мужчина. Тогда Дэнни специально настроил котел так, чтобы он не нагревал воду. Спустя три дня он все исправил, а девушке сказал, что систему нагрева починил тот самый Грег.

Мужчина также рассказал, что пользовался тремя телефонами. При необходимости он прятал один в банке чипсов Pringles в багажнике, а второй — в горшке из-под искусственного дерева, который стоял в его гостиной.

Несмотря на это, Дэнни вспомнил историю, когда его ложь раскрыли. Однажды он пришел к девушке, забыв убрать с одежды шерсть собаки, которая жила у любовницы. Та сразу заметила неладное и разоблачила обманщика.

Ранее сообщалось, что хозяйка британского борделя перечислила странные причины, по которым мужчины прибегают к услугам проституток. Одна из них — страх раскрывать возлюбленным свои сексуальные фантазии.

    Все новости