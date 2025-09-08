Путешествия
Пассажиры и экипаж не выжили при крушении вертолета вблизи аэропорта в США

Пассажиры и экипаж не выжили при крушении вертолета вблизи аэропорта в Миннесоте
Елизавета Гринберг (редактор)

Пассажиры и экипаж не выжили при крушении вертолета вблизи аэропорта в американском штате Миннесота. Видео разбившегося судна публикует телеканал Fox News.

Уточняется, что вертолет Robinson R66 разбился вблизи аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл 6 сентября. На борту находились двое человек, они не выжили.

По сообщению Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), после крушения вертолет загорелся. На видео, представленном Fox News, можно увидеть поврежденный огнем и ударом летательный аппарат, лежащий на земле около железнодорожных путей.

Ранее семь человек пропали без вести после крушения вертолета в Индонезии. Среди восьми пассажиров, находившихся на борту, были трое иностранцев — американец, бразилец и индиец.

