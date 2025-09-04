Путешествия
Семь человек пропали без вести после крушения вертолета в лесах тропического острова

Goulburn Post: Семь человек пропали без вести после крушения вертолета на Борнео
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Семь человек пропали без вести после крушения вертолета в Индонезии. Об этом сообщает портал Goulburn Post.

Airbus BK117 D-3, принадлежащий компании Eastindo Air, потерял связь с авиадиспетчерской службой через восемь минут после вылета из аэропорта округа Котабару в провинции Южный Калимантан в понедельник, 1 сентября. Среди восьми человек, находившихся на борту, были трое иностранцев — американец, бразилец и индиец.

По данным издания, в поисках воздушного судна были зайдействованы более 200 человек из совместной группы, включающей полицейских, военных, представителей местных органов власти, а также местных жителей и добровольцев. Они осматривали участок леса на тропическом острове Борнео площадью 27 квадратных километров. Кроме того, в операции помогали пять вертолетов.

В среду, 3 сентября, спасатели наконец обнаружили место авиакатастрофы. Точное число жертв установить не удалось из-за ухудшающихся погодных условий и темноты.

Ранее в Австралии пара влюбленных отправилась навестить родственников на частном самолете и пропала без вести. Пилот был опытным участником местного аэроклуба.

